11 октября на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов вблизи 6 городов и поселков

12 октября, 2019, 07:19

В пятницу, 11 октября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 12 октября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечают военные.

Оккупанты вели огонь вблизи 6 населенных пунктов:

дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Талаковкой - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

у Славного и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганское - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Южного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал", - заявляют в Минобороны.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня:

дважды у Водяного - с станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 мм;

вблизи Пищевика - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки - со станкового противотанкового гранатомета.