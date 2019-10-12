11 октября на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов вблизи 6 городов и поселков
Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 12 октября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечают военные.
Оккупанты вели огонь вблизи 6 населенных пунктов:
дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Талаковкой - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
у Славного и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
у Новолуганское - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
в районе Южного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал", - заявляют в Минобороны.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня:
дважды у Водяного - с станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 мм;
вблизи Пищевика - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Новогнатовки - со станкового противотанкового гранатомета.
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