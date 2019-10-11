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Espreso.tvОбществоЗеленский представил Куцого как главу Одесской ОГА

Зеленский представил Куцого как главу Одесской ОГА


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Одесской областной государственной администрации Максима Куцого

Об этом передает УНИАН.

"Я хочу представить и предоставить слово новому главе Одесской ОГА Максиму Васильевичу Куцому", - сказал Зеленский.

Куцый после представления поблагодарил главу государства за доверие и пообещал сделать все для процветания и развития Одесской области.

Максим Куцый - украинский бизнесмен и бывший работник МВД (работал в сфере борьбы с экономическими преступлениями).

Свою предпринимательскую деятельность вел в сферах строительства и управления недвижимостью. В 2018 году Куцый основал 2 рекламных агентства - "Медийный партнер" и "Цифровое партнерство".

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