Зеленский представил Куцого как главу Одесской ОГА

11 октября, 2019, 14:52

Об этом передает УНИАН.

"Я хочу представить и предоставить слово новому главе Одесской ОГА Максиму Васильевичу Куцому", - сказал Зеленский.

Куцый после представления поблагодарил главу государства за доверие и пообещал сделать все для процветания и развития Одесской области.

Максим Куцый - украинский бизнесмен и бывший работник МВД (работал в сфере борьбы с экономическими преступлениями).

Свою предпринимательскую деятельность вел в сферах строительства и управления недвижимостью. В 2018 году Куцый основал 2 рекламных агентства - "Медийный партнер" и "Цифровое партнерство".