Зеленский представил Куцого как главу Одесской ОГА
11 октября, 2019, 14:52
Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Одесской областной государственной администрации Максима Куцого
Об этом передает УНИАН.
"Я хочу представить и предоставить слово новому главе Одесской ОГА Максиму Васильевичу Куцому", - сказал Зеленский.
Куцый после представления поблагодарил главу государства за доверие и пообещал сделать все для процветания и развития Одесской области.
Максим Куцый - украинский бизнесмен и бывший работник МВД (работал в сфере борьбы с экономическими преступлениями).
Свою предпринимательскую деятельность вел в сферах строительства и управления недвижимостью. В 2018 году Куцый основал 2 рекламных агентства - "Медийный партнер" и "Цифровое партнерство".
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