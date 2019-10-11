Зеленский ожидает, что крымские татары предложат кандидатуру на уполномоченного по делам их народа
11 октября, 2019, 11:27
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что сообщество крымских татар предложит Офису Президента свою кандидатуру на должность Уполномоченного по делам крымскотатарского народа
Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает Укринформ.
"Эта должность (Уполномоченного Президента по делам крымскотатарского народа, - Ред.) нужна. Мы с господами Джемилевым и Чубаровым говорили об этом. Мы просили у них предложить свою кандидатуру, но после этого мы ничего не получили, мне кажется. Надо вернуться к этому вопрос ", - сказал Зеленский.
Он добавил, что было бы правильно, если бы крымскотатарская община предложила ОПУ свою кандидатуру на эту должность.
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