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Espreso.tvОбществоЗеленский ожидает, что крымские татары предложат кандидатуру на уполномоченного по делам их народа

Зеленский ожидает, что крымские татары предложат кандидатуру на уполномоченного по делам их народа


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что сообщество крымских татар предложит Офису Президента свою кандидатуру на должность Уполномоченного по делам крымскотатарского народа

Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает Укринформ.

"Эта должность (Уполномоченного Президента по делам крымскотатарского народа, - Ред.) нужна. Мы с господами Джемилевым и Чубаровым говорили об этом. Мы просили у них предложить свою кандидатуру, но после этого мы ничего не получили, мне кажется. Надо вернуться к этому вопрос ", - сказал Зеленский.

Он добавил, что было бы правильно, если бы крымскотатарская община предложила ОПУ свою кандидатуру на эту должность.

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