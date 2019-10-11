Зеленский назначил Семенченко уполномоченным по контролю за СБУ

11 октября, 2019, 13:15

Об этом сообщает сайт президента.

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Цензор.Нет сообщает, что Семенченко руководил управлением СБУ в Житомирской области с сентября 2013 по март 2014 года. До назначения в Житомирскую область занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.