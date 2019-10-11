Зеленский назначил Семенченко уполномоченным по контролю за СБУ
11 октября, 2019, 13:15
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Романа Семенченко Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины
Об этом сообщает сайт президента.
"Назначить Семенченко Романа Юрьевича Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Цензор.Нет сообщает, что Семенченко руководил управлением СБУ в Житомирской области с сентября 2013 по март 2014 года. До назначения в Житомирскую область занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.
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