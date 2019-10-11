Завершился чемпионат мира по мини-футболу
11 октября, 2019, 18:20
Чемпионом мира по мини-футболу 2019 стала сборная Мексики
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В австралийском Перте завершился чемпионат мира по мини-футболу, на нынешнем мундиале победила национальная команда Мексики. В финале мексиканцы поиздевались над сборной Бразилии, разгромив соперника со счетом 4:0. На пути к титулу Мексика побеждала сборные Румынии, Чехии и Туниса.
Национальная команда Украины завершила свои выступления на стадии четвертьфинала, разгромно проиграв сборной Венгрии со счетом 3: 0.
Следующий чемпионат мира по мини-футболу пройдет в 2021 году в Киеве.
- 9 октября сборная проиграла Венгрии в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу в Австралии
- 8 октября сборная Украины по мини-футболу разгромила Гану и вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Австралии.
- Напомним, 1 октября в первом матче чемпионата мира по мини-футболу сборная Украины победила соперников из Ливана.
- Во 2-м туре группового раунда финальной части чемпионата мира по мини-футболу сборная Украины уступила Румынии .
- 5 октября в решающем матче группового раунда Украина победила Нигерию 8: 2 и вышла в плей-офф.
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