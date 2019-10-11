11 октября, 2019, 18:20

Чемпионом мира по мини-футболу 2019 стала сборная Мексики

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В австралийском Перте завершился чемпионат мира по мини-футболу, на нынешнем мундиале победила национальная команда Мексики. В финале мексиканцы поиздевались над сборной Бразилии, разгромив соперника со счетом 4:0. На пути к титулу Мексика побеждала сборные Румынии, Чехии и Туниса.

Национальная команда Украины завершила свои выступления на стадии четвертьфинала, разгромно проиграв сборной Венгрии со счетом 3: 0.

Следующий чемпионат мира по мини-футболу пройдет в 2021 году в Киеве.