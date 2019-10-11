Изабелла Хруслинская: Нобелевский лауреат Ольга Токарчук солидарна с украинцами в Польше

11 октября, 2019, 19:42

Ольга Токарчук - польская писательница, эссеистка, автор сценариев, поэтесса, психолог. Писательница родилась в городе Сулехуве на западе Польши в семье выходцев из Украины

10 октября текущего года, Шведская королевская академия наук наградила Ольгу Токарчук Нобелевской премией по литературе за 2018 год. Ее назвали ведущей польской романисткой своего поколения. Премию присудили за "описательное воображение, которое с энциклопедической страстью показывает пересечение границ как формы жизни". О реакции польского интеллектуального сообщества на присуждение премии Токарчук Еспресо рассказала польская журналистка Изабелла Хруслинская.

В Польше есть две реакции на Нобелевскую премию для Ольги Токарчук. Доминируют два мнения: первое - за ее литературный талант, в частности книгу "Якубовы книги"; второе - за ее общественные очень четкие либеральные взгляды. Кстати, она убеждала поляков накануне парламентских выборов, голосовать за демократическую Польшу. В Польше об Оле Токарчук говорят, что она не боится говорить о своих взглядах. А это в мире и Польше очень важно. Я видела в украинских СМИ упор на то, что она украинка, хотя это и прекрасно, однако Ольга Токарчук не является украинкой. У нее украинско-польские корни. Зато, думаю, эти корни дают ей дополнительную важность в вопросе толерантности. Она реагирует очень резко на все проявления национальной ненависти, расизма и тому подобное.

Ольга Токарчук имеет очень хорошие отношения с Оксаной Забужко. Кроме этого, обе писательницы часто выступают вместе, а объединяет их общий взгляд на мир: Оксана Забужко приглашала Ольгу Токарчук прошлого года на Книжный арсенал, где у них состоялся очень интересный разговор. В мае этого года обе писательницы приняли приглашение польских активистов и Объединение украинцев Польши из Перемышля и у них был невероятно интересный вечер в Народном доме. Это важно для украинской аудитории, потому что присутствие Ольги Токарчук и ее мощный месседж, который прозвучал во время вечера, это выражение солидарности с украинцами Польши, которые находятся в очень сложной ситуации со времени выборов 2015 года. Напомним, атаки на религиозное шествие в июне 2016 года польские националистов. Добавим, что Ольга Токарчук является задекларированной феминисткой. Вот что сам автор говорит о своем отношении к "европейскости": "Это идеи демократии, прав человека, эмансипации женщин, опеки в обществе над слабыми, выдающаяся роль культуры, толерантность и открытость к другим". Я думаю, что, конечно, не напрямую, но творчество Ольги Токарчук сильно отражает эти взгляды и подход к миру. Добавим, что политики из партии "Право и справедливость", а также лично министр культуры, недовольны тем, что премию получила Токарчук. Они последние 4 года пытались отрицать ее статус одной из лучших писательниц мира, а также атаковали ее из-за гражданской позиции, либеральных и оппозиционных взглядов. Польское общество настолько поляризовано, что даже наиболее важная для мира литературная премия Нобеля вызывает жаркие дискуссии. Я ей благодарна лично не только за ее книги, но и за четкую позицию и оценки. А также за интерес к ситуации в Украине и польско-украинским отношениям", -

Напомним Ольга Токарчук награждена многочисленными премиями, в частности премией Польского общества книгоиздателей, премией фонда им. Костельських, "Паспортом" журнала "Политика", а также несколькими номинациями к литературной премии "Нике". Четырехкратная обладательница "Читателей Нике", в 2008 году впервые награждена этой премией по решению жюри. В 2018 г. Ольга Токарчук получила международную Букеровскую премию за роман "Бегуны".