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Espreso.tvОбществоИз-за матча сборной Украины: в ночь с 14 на 15 октября столичное метро будет работать на час дольше

Из-за матча сборной Украины: в ночь с 14 на 15 октября столичное метро будет работать на час дольше


фото: metro.kiev.ua
В ночь с 14 на 15 октября работа столичной подземки будет продлена на 1 час

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

"14 октября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Португалии (начало игры в 21:45), будут некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом игры возможно ограничение (закрытии) на вход станции "Олимпийская". А после окончания футбола возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

 

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