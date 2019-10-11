Из-за матча сборной Украины: в ночь с 14 на 15 октября столичное метро будет работать на час дольше
11 октября, 2019, 12:00
В ночь с 14 на 15 октября работа столичной подземки будет продлена на 1 час
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.
"14 октября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Португалии (начало игры в 21:45), будут некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед началом игры возможно ограничение (закрытии) на вход станции "Олимпийская". А после окончания футбола возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
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