Из-за матча сборной Украины: в ночь с 14 на 15 октября столичное метро будет работать на час дольше

11 октября, 2019, 12:00

В ночь с 14 на 15 октября работа столичной подземки будет продлена на 1 час

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

"14 октября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Португалии (начало игры в 21:45), будут некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом игры возможно ограничение (закрытии) на вход станции "Олимпийская". А после окончания футбола возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".