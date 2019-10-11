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Espreso.tvОбществоЯ уже имею аллергию на слово "капитуляция", - Зеленский

Я уже имею аллергию на слово "капитуляция", - Зеленский


фото: dumskaya
Президент Владимир Зеленский заверил, что никакой сдачи национальных интересов не будет

Об этом он заявил на торжественных мероприятиях в Одессе по случаю Дня защитника Украины, передает Укринформ.

"Поверьте, я уже имею, действительно, аллергию на слово "капитуляция", и хочу еще раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов не будет! Это не обо мне и это не об Украине ", - заявил Зеленский.

Он отметил, что все его усилия 24 часа в сутки направлены именно на восстановление территориальной целостности и прекращение войны в Донбассе.

"Донбасс - это Украина, и там должен царить мир. Предстоит полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, установление контроля над государственной границей. А местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству, под вниманием не пулеметов, а международных наблюдателей ", - отметил президент.

 

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