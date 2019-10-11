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Espreso.tvСпортВерняев получил золото на чемпионате мира по гимнастике

Верняев получил золото на чемпионате мира по гимнастике


фото: AFP
Украинский гимнаст Олег Верняев стал чемпионом мира в упражнениях на параллельных брусьях

Об этом сообщает Estela de la Torre в twitter.

Украинский спортсмен Олег Верняев получил золотые медали на чемпионате мира по гимнастике, в упражнениях на параллельных брусьях. Результат украинца - 15,475.

Кроме золота 26-летний Олег Верняев взял бронзу в дисциплине опорного прыжка. Результат - 14,800.

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