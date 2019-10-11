Верняев получил золото на чемпионате мира по гимнастике
11 октября, 2019, 20:00
Украинский гимнаст Олег Верняев стал чемпионом мира в упражнениях на параллельных брусьях
Об этом сообщает Estela de la Torre в twitter.
Украинский спортсмен Олег Верняев получил золотые медали на чемпионате мира по гимнастике, в упражнениях на параллельных брусьях. Результат украинца - 15,475.
Кроме золота 26-летний Олег Верняев взял бронзу в дисциплине опорного прыжка. Результат - 14,800.
@Verniaiev_GyM- Estela de la Torre (@esteladelatorre) 11 октября 2019 г.
Final Individual
Barras Paralelas
Nota 15.475
D6.7 / E8.775 # Stuttgart2019 pic.twitter.com/e7xr1LedtV
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