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Espreso.tvОбществоВ Украине выпустят первые банковские карты без реквизитов

В Украине выпустят первые банковские карты без реквизитов


фото: tsn
С 15 октября Альфа-банк начнет выпускать платежные карточки без номера, срока действия и CVV-кода

Вся конфиденциальная информация будет доступна только в мобильном приложении, сообщили в банке.

На карточке будет написано только имя ее владельца.

В разделе "Номер карты и реквизиты" пользователи смогут просмотреть полный номер карты и срок действия, а CVV-код - после введения одноразового SMS-пароля при запросе "Получить CVV".

Первыми обновятся кредитная карта Travel и дебетовая карта Platinum Black. В банке обещают не взимать дополнительную плату за оформление карточек без реквизитов.

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