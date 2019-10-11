В Украине выпустят первые банковские карты без реквизитов
11 октября, 2019, 12:54
С 15 октября Альфа-банк начнет выпускать платежные карточки без номера, срока действия и CVV-кода
Вся конфиденциальная информация будет доступна только в мобильном приложении, сообщили в банке.
На карточке будет написано только имя ее владельца.
В разделе "Номер карты и реквизиты" пользователи смогут просмотреть полный номер карты и срок действия, а CVV-код - после введения одноразового SMS-пароля при запросе "Получить CVV".
Первыми обновятся кредитная карта Travel и дебетовая карта Platinum Black. В банке обещают не взимать дополнительную плату за оформление карточек без реквизитов.
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