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Espreso.tvСпортВ шаге от титульного боя: каким будет дебютный бой Усика в супертяжах?

В шаге от титульного боя: каким будет дебютный бой Усика в супертяжах?


фото: politeka
В этот уикенд в Чикаго состоится долгожданный дебют Александра Усика в супертяжелом весе. Этого события болельщики ждали еще задолго до того, как украинец выиграл все что только мог в тяжелой весовой категории и стал абсолютным чемпионом мира

Вот только провести первый бой оказалось задачей очень непростой. Сперва перед встречей с Карлосом Такамом, которая должна была состоятся еще 25 мая, Усик получил травму. Затем Тайрон Спонг, голландец суринамского происхождения с громким прозвищем Король ринга, был дисквалифицирован за употребление допинга. Стоит ли говорить, что поиск соперника менее чем за неделю до боя – задача не из легких. Тем более, что Спонг был довольно интересным боксером. Ни разу не проигрывал в профессиональной карьере и с богатым опытом в тайском боксе (был чемпионом мира) и кикбоксинге.

Поэтому неудивительно, что в команде Усика отказались от проведения боя с 42-летним россиянином Александром Устиновым. Уж очень слабой кандидатурой он выглядел, особенно если учесть три его поражения в четырех предыдущих поединках.

В итоге выбор остановился на Чаззе Уизерспуне по прозвищу Джентельмен. Правда, и этот вариант сложно назвать идеальным, так как 38-летний американец за последние три года провел всего три боя. На заре своей карьеры он был действительно очень перспективным, но то время давно прошло.

Кстати, и с Уизерспуном все оказалось не так гладко. Еще до того, как он был официально объявлен соперником Усика, появилась информация о запрете Чазза драться в США до 20 ноября. Причина – отказ от одного из предыдущих своих обязательных поединков. Вердикт вынесла Атлетическая комиссия Пенсильвании и в итоге выяснилось, что запрет касался только этого штата.

Что же касается шансов на победу, то у Усика после смены соперника они только выросли. Если в бою со Спонгом у Александра было 88% на успех, то теперь аналитики Parimatch дают украинцу уже 91%.

Усику действительно очень нужно было провести этот бой, поскольку впереди у него много работы в новой для него весовой категории. Сейчас Александр стоит в шаге от статуса обязательного претендента на чемпионский титул по версии WBO. Оспаривать его нужно будет с победителем поединка Энди Руис - Энтони Джошуа, который запланирован на 7 декабря.

Добавим, что несмотря на то, что в победе Усика мало кто сомневается, далеко не все ждут, что это будет нокаут в первом раунде. Вряд ли Александр в первом же бою в супертяжах ринется вперед. У украинца отличная подготовка, как физическая, так и тактическая. Он готов боксировать все 12 раундов и потому многое будет зависеть от того, к чему окажется готов сам Чазз.

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