В "Нафтогазе" уверены, что суд в Стокгольме не удовлетворит жалобу "Газпрома"

11 октября, 2019, 16:47

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции 11 октября слушает вступительное слово НАК "Нафтогаз Украины" по апелляции российского ОАО "Газпром" на решение Стокгольмского арбитража, согласно которому российская сторона должна выплатить $2,56 млрд с процентами

Об этом написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

"Пока все идет нормально, и мы остаемся уверенными в том, что апелляционный суд не удовлетворит жалобу Газпрома по отдельному решению Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа", - отметил Витренко.

В Стокгольме 9 октября начались слушания апелляции на решение Стокгольмского арбитража по делу о транзите и поставках газа между Нафтогазом и Газпромом.