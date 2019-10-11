В ПриватБанке назвали условия судебных выплат по евробондам
Об этом говорится в пресс-релизе банка.
"При нынешних обстоятельствах существует большая неопределенность относительно того, должен ПриватБанк осуществить какие-либо выплаты по арбитражным решением, а если нет, то когда. Даже если когда-нибудь от ПриватБанка нужно осуществить какие-либо выплаты, согласно арбитражным решением, они будут существенно меньше размера исковых требований ", - отмечается в сообщении.
В банке не разглашают полную информацию из-за ее конфиденциальности. При этом отмечают, что суд "постановил, что от ПриватБанка не нужны выплаты по еврооблигациям 2010-2013 годов выпуска, если окончательными владельцами являются лица, связь которых с бывшими владельцами доказана, или если владельцы удерживают еврооблигации в интересах таких лиц".
Кроме того, арбитражный суд применил механизм, согласно которому каждый доверительный управляющий акциями будет проверен на связь с экс-владельцами банка. Если связь будет доказана, то такого владельца акций исключат "из круга лиц для выплат по арбитражным решением", так же как и владельцы счетов, не предоставят информацию относительно конечного бенефициара.
При этом, арбитражный суд также постановил, что решение вступят в силу только после принятия решения о другой линии защиты ПриватБанка (слушание по которому арбитражный суд пока отложил), и только в случае, если арбитражный суд отклонит такую линию защиты ".
Таким образом, арбитражные решения в части выплат со стороны ПриватБанка по еврооблигациям, "пока полностью находятся под действием отлагательного условия".
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