В ПриватБанке назвали условия судебных выплат по евробондам

11 октября, 2019, 14:32

Арбитражный суд Лондона вынес частичное решение по евробондам, выпущенным в 2010 и 2013 годах, которое не налагает на ПриватБанк обязательств по выплатам. Но еще должно быть принято решение относительно другого аспекта линии защиты ПриватБанка против исковых требований

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"При нынешних обстоятельствах существует большая неопределенность относительно того, должен ПриватБанк осуществить какие-либо выплаты по арбитражным решением, а если нет, то когда. Даже если когда-нибудь от ПриватБанка нужно осуществить какие-либо выплаты, согласно арбитражным решением, они будут существенно меньше размера исковых требований ", - отмечается в сообщении.

В банке не разглашают полную информацию из-за ее конфиденциальности. При этом отмечают, что суд "постановил, что от ПриватБанка не нужны выплаты по еврооблигациям 2010-2013 годов выпуска, если окончательными владельцами являются лица, связь которых с бывшими владельцами доказана, или если владельцы удерживают еврооблигации в интересах таких лиц".

Кроме того, арбитражный суд применил механизм, согласно которому каждый доверительный управляющий акциями будет проверен на связь с экс-владельцами банка. Если связь будет доказана, то такого владельца акций исключат "из круга лиц для выплат по арбитражным решением", так же как и владельцы счетов, не предоставят информацию относительно конечного бенефициара.

При этом, арбитражный суд также постановил, что решение вступят в силу только после принятия решения о другой линии защиты ПриватБанка (слушание по которому арбитражный суд пока отложил), и только в случае, если арбитражный суд отклонит такую линию защиты ".

Таким образом, арбитражные решения в части выплат со стороны ПриватБанка по еврооблигациям, "пока полностью находятся под действием отлагательного условия".