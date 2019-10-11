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Espreso.tvОбществоВ Нацбанке назвали условия для снижения ставок по кредитам

В Нацбанке назвали условия для снижения ставок по кредитам


фото: bank.gov.ua
Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб считает, что кроме цены ресурса одним из ключевых вопросов остается реформа судебной системы

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Сологуб заявил, что цена ресурса - один из аспектов, составляющих проблему кредитования.

"Проблема кредитования состоит из нескольких аспектов. И цена ресурса - один из них. В июле мы начали публиковать прогноз учетной ставки, согласно которому в ближайшие годы она снизится до 8-9%. При выхода на годовые темпы инфляции в 5% это вполне реально. Но одного лишь снижения учетной ставки НБУ недостаточно для снижения ставок по кредитам до 12-13% ", - сказал он.

Заместитель главы Нацбанка считает, что одним из ключевых вопросов также остается реформа судебной системы.

"Кроме цены, еще один важный вопрос - это риски, связанные с кредитованием. Ключевым фактором остается реформа судебной системы. Потому что вопрос с защитой прав собственности, прав кредиторов мешают развитию кредитования", - добавил он.

 

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