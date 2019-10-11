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Espreso.tvОбществоВ Минздрав пришли неизвестные и требуют документы у сотрудников, - топ-чиновница министерства

В Минздрав пришли неизвестные и требуют документы у сотрудников, - топ-чиновница министерства

В Министерство здравоохранения пришли неизвестные и требуют документы у сотрудников, личные дела и приказы

Об этом сообщила генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции в Минздраве Ирина Литовченко в Facebook.

"Министерство здравоохранения полно неизвестных людей. Они бегают по кабинетам, требуют документы у сотрудников, личные дела, приказы, поговорить наедине с директором департамента, отказываются представляться и просто убегают", - сообщила Литовченко.

Отмечается, что человек на фото звонил директору Департамента управления персоналом и обещал, что "ей будет хуже".

"Только в моем присутствии этот человек сначала лично, а затем по телефону угрожал директору Департамента управления персоналом, позвонив по номеру 044 200 07 90 (номер приемной Министра). Обещал, что ей будет хуже", - добавила она.

"Охрана говорит, что это человек Солодкой Инны Васильевны, которую вчера хотели назначить врио Государственного секретаря. По ее просьбе на входе в министерство имя этого человека не записывают", - пояснила чиновница.

В комментариях Литовченко сообщила, что полицию уже вызывали.

 

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