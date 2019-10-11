 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве водитель Kia и мотоциклист не разминулись на дороге

В Киеве водитель Kia и мотоциклист не разминулись на дороге

В Печерском районе Киева произошло ДТП с участием мотоциклиста

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, инцидент имел место на бульваре Леси Украинский, возле ЦИК.

Водитель автомобиля Kia Ceed и мотоциклист, двигавшиеся в одном направлении, не разминулись на дороге. В результате байк врезался в правую сторону универсала, после чего байкер упал на асфальт. От серьезных травм головы его уберег шлем. Байкера госпитализировали врачи скорой.

На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы. Кто из участников аварии не придерживался безопасной дистанции и бокового интервала, установит следствие.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 октября, 2019 пятница

10 октября, 2019 четверг

больше новостей

11 октября, 2019 пятница

10 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать