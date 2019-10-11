В Киеве водитель Kia и мотоциклист не разминулись на дороге

11 октября, 2019, 10:28

В Печерском районе Киева произошло ДТП с участием мотоциклиста

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, инцидент имел место на бульваре Леси Украинский, возле ЦИК.

Водитель автомобиля Kia Ceed и мотоциклист, двигавшиеся в одном направлении, не разминулись на дороге. В результате байк врезался в правую сторону универсала, после чего байкер упал на асфальт. От серьезных травм головы его уберег шлем. Байкера госпитализировали врачи скорой.

На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы. Кто из участников аварии не придерживался безопасной дистанции и бокового интервала, установит следствие.