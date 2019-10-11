 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Британии выпустили банковскую карточку из чистого золота: она стоит $23 тыс.

В Британии выпустили банковскую карточку из чистого золота: она стоит $23 тыс.


фото: royalmint
Королевский монетный двор Великобритании выпустил платежную карту Mastercard, изготовленную из 18 карат золота

Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на пресс-службу Монетного двора.

Отмечается, что для того, чтобы получить "реально золотую карточку", желающим придется заплатить 18,75 тысячи фунтов стерлингов, что эквивалентно 23,46 тысячи долларов.

В Монетном дворе сообщают, что владельцы карточки получат определенные привилегии. Например, они смогут рассчитываться карточкой в любой стране мира без транзакционных потерь, а также получат дополнительные услуги консьержей.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

11 октября, 2019 пятница

10 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать