В Британии выпустили банковскую карточку из чистого золота: она стоит $23 тыс.

11 октября, 2019, 16:24

Королевский монетный двор Великобритании выпустил платежную карту Mastercard, изготовленную из 18 карат золота

Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на пресс-службу Монетного двора.

Отмечается, что для того, чтобы получить "реально золотую карточку", желающим придется заплатить 18,75 тысячи фунтов стерлингов, что эквивалентно 23,46 тысячи долларов.

В Монетном дворе сообщают, что владельцы карточки получат определенные привилегии. Например, они смогут рассчитываться карточкой в любой стране мира без транзакционных потерь, а также получат дополнительные услуги консьержей.