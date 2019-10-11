В Британии выпустили банковскую карточку из чистого золота: она стоит $23 тыс.
11 октября, 2019, 16:24
Королевский монетный двор Великобритании выпустил платежную карту Mastercard, изготовленную из 18 карат золота
Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на пресс-службу Монетного двора.
Отмечается, что для того, чтобы получить "реально золотую карточку", желающим придется заплатить 18,75 тысячи фунтов стерлингов, что эквивалентно 23,46 тысячи долларов.
В Монетном дворе сообщают, что владельцы карточки получат определенные привилегии. Например, они смогут рассчитываться карточкой в любой стране мира без транзакционных потерь, а также получат дополнительные услуги консьержей.
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