В ближайшее время Россия вернет захваченные у Керченского пролива украинские военные корабли, - Пристайко

11 октября, 2019, 07:38

В ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года

Об этом заявил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, между Россией и Украиной есть взаимодействие и процесс возвращения кораблей уже на финальном этапе.

"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача как Министерства иностранных дел дать возможность завершить процесс", - отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина уже заявила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что "мы готовы - назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать свои корабли".

"Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались ли на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время ", - сказал Пристайко.

Министр предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении Российской Федерацией иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.