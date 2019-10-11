В ближайшее время Россия вернет захваченные у Керченского пролива украинские военные корабли, - Пристайко
Об этом заявил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Вадим Пристайко.
По его словам, между Россией и Украиной есть взаимодействие и процесс возвращения кораблей уже на финальном этапе.
"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача как Министерства иностранных дел дать возможность завершить процесс", - отметил Пристайко.
Он добавил, что Украина уже заявила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что "мы готовы - назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать свои корабли".
"Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались ли на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время ", - сказал Пристайко.
Министр предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении Российской Федерацией иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.
- 25 июня стало известно, что украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" исчезли из акватории стоянки судов в Керчи, где они находились последние месяцы.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-