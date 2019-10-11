В 2020 году Apple представит очки с дополненной реальностью
11 октября, 2019, 11:20
Сейчас компания работает над их разработкой
Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитика компании TF Securities Минг-Чи Куо.
"В первой половине 2020 года Apple планирует создать ряд новых аппаратных средств, в том числе новые очки дополненной реальности", - говорится в повидомленнни.
Отмечается, что Apple Glass является одним из самых ожидаемых продуктов компании за последнее время.
По словам Куо, очки будут продаваться как аксессуар для iPhone. В Apple Glass будет встроен небольшой экран, на который должен передаваться изображение со смартфона.
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