В 18 областях и в Киеве уже начали включать отопление. Карта
11 октября, 2019, 12:26
По состоянию на 8:30 11 октября в 18 областях и городе Киеве начали отопление объектов социальной сферы (поликлиники, больницы, детские сады и школы), в 8 областях уже начали подавать тепло и в дома
Читайте также
-
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас