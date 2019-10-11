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Espreso.tvОбществоВ 18 областях и в Киеве уже начали включать отопление. Карта

В 18 областях и в Киеве уже начали включать отопление. Карта

По состоянию на 8:30 11 октября в 18 областях и городе Киеве начали отопление объектов социальной сферы (поликлиники, больницы, детские сады и школы), в 8 областях уже начали подавать тепло и в дома

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона в Facebook.

Пока еще не начали подключать отопление в объектах социальной сферы в Черновицкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

 

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