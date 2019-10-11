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Espreso.tvОбществоУстойчивость к антибиотикам в Украине можно предупредить

Устойчивость к антибиотикам в Украине можно предупредить

Инновационное решение было представлено на 14-м Конгрессе педиатров, который прошел 8-10 октября в Киеве

64% людей лечат простуду и вирусы антибиотиками - свидетельствуют опросы ВОЗ. Следовательно, устойчивость микробов к антибиотикам растет. Эксперты прогнозируют: если такая тенденция будет продолжаться, то уже к 2050 году смертность от этого превысит смертность онкозаболеваниями, сообщает Еспресо.ТВ

В октябре начинается неблагоприятный сезон отитов, тонзиллитов, фарингитов. Глобально человечество на пороге эры антибиотикорезистентности, поэтому очень важно пользоваться современными подходами к лечению, отмечает медицинский директор итальянской фармацевтической компании DMG Валерио Дамиани

Один из шагов в борьбе с устойчивостью микробов - новые лекарственные препараты. Они снижают риск осложнения заболеваний, при которых применяют антибиотики. Такие средства уже доказали свою эффективность в европейских странах.

Некоторые новые препараты дают пациентам специфические бактерии, которые могут подавлять патогены, создавая живой барьер против рецидивных заболеваний, добавляет Валерио Дамиани.

Корпорация «Артериум», которая сотрудничает на украинском рынке с DMG, также всегда держит в фокусе инновационные продукты, инновационные подходы к лечению различных заболеваний. Отмечает представитель корпорации «Артериум» Лидия Болотских.

 

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