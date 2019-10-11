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Espreso.tvОбществоУмер советский космонавт Леонов, который первый вышел в открытый космос

Умер советский космонавт Леонов, который первый вышел в открытый космос


фото: tass
11 октября в возрасте 85 лет скончался советский космонавт Алексей Леонов

Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

18-19 марта 1965 года вместе с Павлом Беляевым он совершил полет в космос вторым пилотом на космическом корабле "Восход-2".

Во время этого полета Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут и 9 секунд.

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