Умер советский космонавт Леонов, который первый вышел в открытый космос

11 октября, 2019, 14:27

11 октября в возрасте 85 лет скончался советский космонавт Алексей Леонов

Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

18-19 марта 1965 года вместе с Павлом Беляевым он совершил полет в космос вторым пилотом на космическом корабле "Восход-2".

Во время этого полета Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут и 9 секунд.