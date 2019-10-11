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Espreso.tvОбществоУкраинский стартап Grammarly привлек $ 90 млн инвестиций: теперь он "единорог"

Украинский стартап Grammarly привлек $ 90 млн инвестиций: теперь он "единорог"


фото: ictv
Основанная украинцами IT-компания Grammarly привлекла $ 90 млн в новом инвестиционном раунде. Оценка компании превысила $ 1 млрд

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Исполнительный директор Grammarly Брэд Гувер сообщил изданию TechCrunch, что компания стала единорогом - ее оценка превысила $ 1 млрд. Суммарно компания привлекла $ 200 млн инвестиций.

Grammarly создает онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке.

В 2009 году стартап основали в Киеве украинцы Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер. В 2011 году она стала прибыльной. С момента первого раунда инвестиций в мая 2017 года Grammarly увеличила количество пользователей больше чем втрое - до 20 млн лиц. Офисы Grammarly находятся в Киеве, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Ванкувере.

"За два последних года наша команда увеличилась более чем в два раза, и мы уже строим новое офисное пространство в Киеве, чтобы поддержать дальнейший рост", - рассказал соучредитель Grammarly Дмитрий Лидер.

Как отмечается в пресс-релизе, Grammarly будет использовать привлеченные инвестиции, чтобы продолжать расширять охват своего продукта и сделать его доступным везде, где может происходить письменная коммуникация на английском языке. Компания также продолжит работать над более сложными аспектами языка и коммуникации, в частности над развитием недавно запущенного детектора тона - для того, чтобы предоставлять пользователям практические рекомендации по его адаптации.

В компании отметили, что в ближайшем будущем планируют расширить офис в Киеве на дополнительные 1,3 тыс. Кв. м, на которых смогут разместиться еще 130 человек.

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