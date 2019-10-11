Украина - Литва: Где и когда смотреть отборочный матч Евро-2020
11 октября, 2019, 08:00
Сегодня в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины встречается в Харькове с национальной командой Литвы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Перед матчем с Литвой сборная Украины 13 очков и уверенно лидирует в группе B. В ближайшие преследователей - Португалию и Сербию - команда Андрея Шевченко опережает на 5 и 6 пунктов соответственно. Сегодняшний соперник украинцев набрал 1 очко и занимает последнее место в группе.
Отборочный турнир Евро-2020
7-й тур
Украина - Литва
11 октября, Харьков, стадион "Металлист"
Начало - 21:45
Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"
- Напомним, 20 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
- После 5-ти сыгранных матчей сборная Украины занимает первое место в группе , опережая Португалию на 5 пунктов.
- 9 октября защитник сборной Украины Александр Караваев призвал болельщиков поддержать команду на стадионе.
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