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Espreso.tvСпортУкраина - Литва: Где и когда смотреть отборочный матч Евро-2020

Украина - Литва: Где и когда смотреть отборочный матч Евро-2020


фото: ffu.ua
Сегодня в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины встречается в Харькове с национальной командой Литвы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Перед матчем с Литвой сборная Украины 13 очков и уверенно лидирует в группе B. В ближайшие преследователей - Португалию и Сербию - команда Андрея Шевченко опережает на 5 и 6 пунктов соответственно. Сегодняшний соперник украинцев набрал 1 очко и занимает последнее место в группе.

Отборочный турнир Евро-2020

7-й тур

Украина - Литва

11 октября, Харьков, стадион "Металлист"

Начало - 21:45

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"

 

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