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Espreso.tvМирТрамп завел аккаунт на стриминговом сервисе

Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch

Первая трансляция состоялась в четверг, 10 октября, информирует УНИАН .

Сервис принадлежит интернет-гиганту Amazon. Первая трансляция показывала выступление Трампа перед сторонниками в Миннеаполисе.

За день американский президент успел собрать около 10 000 фолловеров.

  • Twitch - видеостриминговий сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.

 

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