Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе
11 октября, 2019, 09:48
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch
Первая трансляция состоялась в четверг, 10 октября, информирует УНИАН .
Сервис принадлежит интернет-гиганту Amazon. Первая трансляция показывала выступление Трампа перед сторонниками в Миннеаполисе.
За день американский президент успел собрать около 10 000 фолловеров.
- Twitch - видеостриминговий сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.
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