Сутки на Донбассе: россияне совершили 25 обстрелов

11 октября, 2019, 07:51

10 октября вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы 5 обстрелов.

За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.