Сутки на Донбассе: россияне совершили 25 обстрелов
11 октября, 2019, 07:51
10 октября вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы 5 обстрелов.
За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.
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