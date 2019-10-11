Суд признал незаконным отказ ЦИК восстановить Богдана в партийном списке БПП

11 октября, 2019, 20:06

Окружной административный суд Киева признал неправомерным решение Центральной избирательной комиссии, которая в 2016 году исключила нынешнего главу Офиса президента Андрея Богдана из списка партии "Блок Петра Порошенко"

Информация об этом присутствует в едином государственном реестре судебных решений

Также суд признал незаконным бездействие комиссии относительно непризнания Богдана избранным народным депутатом.

В то же время суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Богдана депутатом, поскольку фракция БПП прекратила свое существование.

На выборах в Раду в 2014 году Андрей Богдан баллотировался по спискам "БПП" под номером 74. Тогда в парламент прошли 64 человека.

В марте 2016 был принят закон, позволяющий лидерам исключать кандидатов в депутаты из списков уже после голосования. Через месяц "БПП" исключил Богдана из списка как человека, за неучастие в деятельности партии. ЦИК приняла соответствующее постановление.

Андрей Богдан подал в Окружной админсуд заявление в 2018 году. 7 октября 2019 суд постановил признать незаконным и отменить постановление ЦИК, а также признать противоправной бездеятельность комиссии в части восстановления его в списке "БПП".