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Espreso.tvОбществоSkyUp будет летать из Киева в Шри-Ланку

SkyUp будет летать из Киева в Шри-Ланку


фото: apostrophe
Уже 27 октября состоится первый рейс в Коломбо (коммерческая столица Шри-Ланки)

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp в Facebook.

"У нас появился новое тропическое направление - Шри-Ланка! Поэтому ваши мечты об океане, джунглях и другой экзотике могут превратиться в конкретные планы", - сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что билет можно приобрести только в оба конца, с возвращением через 10/12 дней. Расписание здесь.

Билеты Киев - Коломбо - Киев - от 12 121 грн багажа

Рейс прямой, с короткой дозаправкой в Шардже.

"Во время перелета вода и соки будут предоставляться бесплатно. Кроме того, в течение первой части полета вас будут угощать бесплатными сэндвичами", - добавили в SkyUp.

 

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