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Espreso.tvОбществоСхемы, как с Балухом и Сенцовым: жена задержанного Приходько рассказала о найденных у него силовиками флагах

Схемы, как с Балухом и Сенцовым: жена задержанного Приходько рассказала о найденных у него силовиками флагах


фото: rfe
В украинского активиста Олега Приходько российские силовики изъяли крымскотатарский и красно-черный флаги

Об этом в комментарии "Крым. Реалии" сказала его жена Любовь Приходько.

"Они обыскивали все, выпотрошили все шкафы, изъяли крымскотатарский флаг, красно-черный флаг, два ноутбука, телефон, ну, и по мелочи. А потом нашли взрывчатку", - рассказала Любовь Приходько.

Жена активиста добавила, что после обыска она отправилась в Симферополь, где ей сообщили, что она проходит по делу как свидетель.

"После обыска я оделась и мы поехали в Симферополь, там составили протокол, я как свидетель. Когда прочитала это все - была в шоке. На самом деле нет такого. Тем более мы не бываем в том гараже (где российские силовики обнаружили взрывчатку, - ред. ). Потом подумала, что такие же схемы они отрабатывали и с Балухом, и с Сенцовым", - добавила жена Приходько.

 

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