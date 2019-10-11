Схемы, как с Балухом и Сенцовым: жена задержанного Приходько рассказала о найденных у него силовиками флагах
Об этом в комментарии "Крым. Реалии" сказала его жена Любовь Приходько.
"Они обыскивали все, выпотрошили все шкафы, изъяли крымскотатарский флаг, красно-черный флаг, два ноутбука, телефон, ну, и по мелочи. А потом нашли взрывчатку", - рассказала Любовь Приходько.
Жена активиста добавила, что после обыска она отправилась в Симферополь, где ей сообщили, что она проходит по делу как свидетель.
"После обыска я оделась и мы поехали в Симферополь, там составили протокол, я как свидетель. Когда прочитала это все - была в шоке. На самом деле нет такого. Тем более мы не бываем в том гараже (где российские силовики обнаружили взрывчатку, - ред. ). Потом подумала, что такие же схемы они отрабатывали и с Балухом, и с Сенцовым", - добавила жена Приходько.
- Напомним, 9 октября российские силовики в оккупированном Крыму похитили проукраинского активиста Олега Приходько из собственного дома.
- Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов назвал задержание Приходько захватом президентом РФ Владимиром Путиным новых заложников.
- Оккупационный "суд" Симферополя арестовал задержанного украинского активиста Приходько
Читайте также
-
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас