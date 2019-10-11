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Espreso.tvОбществоРуководитель интерната в Запорожье продавал детей как рабочую силу

Руководитель интерната в Запорожье продавал детей как рабочую силу

Запорожские полицейские задержали подозреваемого в торговле несовершеннолетними в качестве рабочей силы

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции Запорожской области.

На Запорожье полицейские разоблачили руководителя одного из интернатов области, который за денежное вознаграждение предоставляет сторонним лицам малолетних подопечных для использования их в качестве рабочей силы на частных строительных и хозяйственных объектах. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель города Мелитополь.

10 октября работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Запорожской области с привлечением спецназа "КОРД", под процессуальным руководством прокуратуры, разоблачили подозреваемого после получения денежного вознаграждения в сумме 1000 гривень за предоставление 4 несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет, мальчиков, постороннему лицу для выполнения строительных работ в частном домовладении поселка городского типа Приазовское.

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Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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