Разговор Трампа с Зеленским: посол США в ЕС будет свидетельствовать в Конгрессе, несмотря на запрет Госдепа, - СМИ
Об этом сообщает The Hill.
Главный свидетель об импичменте Трампа, посол США в Евроcоюз Гордон Сондленд даст показания в Конгрессе 17 октября, несмотря на возражения Госдепа.
"Несмотря на указание Государственного департамента не давать показаний, посол Сондленд посетит Конгресс, и он с нетерпением ждет дачи показаний в четверг", - отмечается в заявлении адвокатов Сондленда, Роберта Лускин и Кваме Мэнли.
Адвокаты заявили, что он не уполномочен обмениваться документами, касающимися его официальных обязанностей, которые разыскивал Конгресс, поскольку они являются собственностью федерального правительства. И что их должен будет предоставить Государственный департамент.
"Посол Сондленд распоряжается своими документами. В соответствии с федеральными законами и нормативными актами Государственный департамент имеет исключительные полномочия на подготовку таких документов, и посол Сондленд надеется, что материалы будут переданы комитетам к его показаниям в четверг", - добавили его адвокаты.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-