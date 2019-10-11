Разговор Трампа с Зеленским: посол США в ЕС будет свидетельствовать в Конгрессе, несмотря на запрет Госдепа, - СМИ

11 октября, 2019, 20:03

Главный свидетель по делу импичмента Трампа будет давать показания в Конгрессе

Об этом сообщает The Hill.

Главный свидетель об импичменте Трампа, посол США в Евроcоюз Гордон Сондленд даст показания в Конгрессе 17 октября, несмотря на возражения Госдепа.

"Несмотря на указание Государственного департамента не давать показаний, посол Сондленд посетит Конгресс, и он с нетерпением ждет дачи показаний в четверг", - отмечается в заявлении адвокатов Сондленда, Роберта Лускин и Кваме Мэнли.

Адвокаты заявили, что он не уполномочен обмениваться документами, касающимися его официальных обязанностей, которые разыскивал Конгресс, поскольку они являются собственностью федерального правительства. И что их должен будет предоставить Государственный департамент.

"Посол Сондленд распоряжается своими документами. В соответствии с федеральными законами и нормативными актами Государственный департамент имеет исключительные полномочия на подготовку таких документов, и посол Сондленд надеется, что материалы будут переданы комитетам к его показаниям в четверг", - добавили его адвокаты.