"Восстановление советской оккупации" Латвия назвала "враждебными действиями" планы Кремля праздновать изгнание нацистов из Риги

11 октября, 2019, 21:55

Министерство иностранных дел Латвии назвало враждебным актом запланированные фейерверки в Москве по случаю "освобождения" Риги войсками СССР во время Великой Отечественной войны

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на МИД Латвии.

"Приветствуя уничтожение нацизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло почти через 50 лет, потому что приход Красной Армии означал восстановление советской оккупации", - говорится в сообщении.

Фейерверки запланированы в Москве 13 октября. Латвия рассматривает фейерверки, которыми в Москве планируют отпраздновать 75-летие со времени советского "освобождения" Риги от немецкой оккупации, враждебными действиями.