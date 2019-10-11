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Espreso.tvОбщество"РФ должна почувствовать последствия": МИД Украины об аресте в Крыму активиста Приходько

"РФ должна почувствовать последствия": МИД Украины об аресте в Крыму активиста Приходько


фото: rfe
МИД Украины заявил о решающем значении внимания международного сообщества к аресту в оккупированном Россией Крыму украинского активиста Олега Приходько

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Оккупационные власти продолжают преследовать и притеснять тех, кто выступает против незаконной оккупации Крыма. Еще одного проукраинского активиста Олега Приходько задержали и похитили. Международная внимание имеет решающее значение. РФ должна почувствовать последствия", - написала Зеленко.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии "Радио Свобода" также отметил, что давление на Россию со стороны мирового сообщества пока является единственным эффективным средством защиты украинцев в РФ и на оккупированных Россией территориях.

"Единственным действующим на сегодня механизмом, остается давление наших международных партнеров. То есть, наши возможности по тому, как сделать так, чтобы эти люди не попадали в руки к ФСБ, весьма ограничены. Мы всегда рады видеть тех людей, которые хотели бы жить вместе с нами на нашей территории, и это обязанность наша, нашего народа и правительства - создать условия, достаточные для того, чтобы эти люди могли переехать, хотя бы временно, и здесь продолжать жить, но как обеспечить их права, защитить их права в Крыму - это сложно без помощи наших западных партнеров", - сказал Пристайко.

  • Напомним, 9 октября российские силовики в оккупированном Крыму похитили проукраинского активиста Олега Приходько из собственного дома.
  • Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов назвал задержание Приходько захватом президентом РФ Владимиром Путиным новых заложников.
  • Оккупационный "суд" Симферополя арестовал задержанного украинского активиста Приходько.
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