"РФ должна почувствовать последствия": МИД Украины об аресте в Крыму активиста Приходько
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
"Оккупационные власти продолжают преследовать и притеснять тех, кто выступает против незаконной оккупации Крыма. Еще одного проукраинского активиста Олега Приходько задержали и похитили. Международная внимание имеет решающее значение. РФ должна почувствовать последствия", - написала Зеленко.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии "Радио Свобода" также отметил, что давление на Россию со стороны мирового сообщества пока является единственным эффективным средством защиты украинцев в РФ и на оккупированных Россией территориях.
"Единственным действующим на сегодня механизмом, остается давление наших международных партнеров. То есть, наши возможности по тому, как сделать так, чтобы эти люди не попадали в руки к ФСБ, весьма ограничены. Мы всегда рады видеть тех людей, которые хотели бы жить вместе с нами на нашей территории, и это обязанность наша, нашего народа и правительства - создать условия, достаточные для того, чтобы эти люди могли переехать, хотя бы временно, и здесь продолжать жить, но как обеспечить их права, защитить их права в Крыму - это сложно без помощи наших западных партнеров", - сказал Пристайко.
occupation authorities continue to persecute and oppress those opposing illegal occupation of #Crimea . Yet another pro-Ukrainian activist Oleh Prykhodko has been detained and kidnapped. Int'l attention is crucial. must feel the consequences. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/rVCYUwNtZ5- Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 10 октября 2019 г.
- Напомним, 9 октября российские силовики в оккупированном Крыму похитили проукраинского активиста Олега Приходько из собственного дома.
- Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов назвал задержание Приходько захватом президентом РФ Владимиром Путиным новых заложников.
- Оккупационный "суд" Симферополя арестовал задержанного украинского активиста Приходько.
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