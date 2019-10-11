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Espreso.tvОбщество"Отвал мозга" и "хочется прижать к груди и пожалеть": Facebook не удержался от реакции на пресс-марафон Зеленского

"Отвал мозга" и "хочется прижать к груди и пожалеть": Facebook не удержался от реакции на пресс-марафон Зеленского


фото: president.gov.ua
10 октября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон, который длился более 14 часов: это стало мировым рекордом

Соцсети не удержались от критики, комплиментов, фотожабы и шуток относительно самого гаранта, журналистов, вопросов и формата проведения мероприятия.

Журналист Сергей Иванов опубликовал старую фотографию из актерского прошлого президента и отметил, что именно так Зеленский выглядит после пресс-марафона.

Журналистка Наташа Влащенко заявили, что это было "круто", что вопросы были интересными и неинтересными, что ей нравятся "живые" люди.

Экс-вице-премьер Павел Розенко раскритиковал достижения "самая длительная в мире Пресс-конференция" и сказал, что "все начинается с подхалимства окружения, надо понравиться шефу".

Дмитрий Золотухин сравнил формат с картиной Да Винчи "Тайная Вечеря Христа".

Экс-нардеп Мустафа Найем отметил, что такой формат - это урок открытости, которого ждали журналисты от предыдущих президентов.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель поблагодарила всех за это мероприятие.

Телеведущая и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева написала, что сторонники президента не могут после марафона сказать, что он не влияет или не понимает, "просто он самоуверенно верит, что делает всем лучше".

Шеф-редактор интернет-издания "Детектор медиа" Наталья Лигачева написала, что снимает шляпу перед Владимиром Александровичем, ведь "выдержать такое - это вообще невероятно".

Политолог Владимир Фесенко рассказал, что "пресс-марафон удался на славу и вряд ли теперь кто-то скажет, что Зеленский боится журналистов".

Андрей Капустин назвал кнференцию "отвалом мозга" и отметил, что президент "косноязычный".

 

Журналист и публицист Сергей Руденко поинтересовался, можно ли уже включать телевизор в надежде, что там уже нет Зеленского и "голодные игры" завершились.

Волонтер Ирина Прудкова пошутила: "Отпустите Зеленского. Имейте совесть. Хочется прижать его уже к своей груди и пожалеть".

Журналист и телеведущий Юрий Физер назвал пресс-марафон "брейн-рингом".

Политолог Юрий Романенко высказался, что "вот такой он второй медийный Сталинград. Первый, кто забыл, состоялся на стадионе".

Один из разработчиков закона о государственном языке Тарас Шамайда отметил, что Зеленский не повелся на провокации СМИ, которые хотели дискредитировать языковую политику.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука пошутил о дуализме президента: когда он говорит о диджитализации, а все записывает на бумажке.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук решил напомнить гаранту, что в Украине нет губернаторов, а есть главы облгосадминистраций.

Активист Алексей Нойнець пошутил, что "реклама только что открытого фудкорта от самого президента не может быть бесплатной" и выразил надежду, что в декларации Зеленского будет указан гонорар за это.

Журналист Владимир Федорин поинтересовался, будет ли в Украине будущее после Коломойского.
Журналистка Татьяна Николаенко отметила, что Зеленский решил установить рекорд ценой собственного психического здоровья.

 

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