 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Красная линия" в 19:15: является ли дело Пашинского началом политических репрессий в Украине и другие главные темы недели

"Красная линия" в 19:15: является ли дело Пашинского началом политических репрессий в Украине и другие главные темы недели

Телеканал "Еспресо" продолжает цикл ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким". Присоединяйтесь к просмотру сегодня

Обсудим главные события последних семи дней и определим, пересекла ли власть на этой неделе красные линии. Выясним, означает ли арест Сергея Пашинского начало политических репрессий в Украине? Означает ли разведение войск предательство мирного населения на Донбассе? Обсудим акции протеста по всей Украине и поймем, слышит ли власть гражданское общество?

Начало сегодня в 19:15.

Ведущий - Сергей Высоцкий, известный украинский журналист, народный депутат 8-го созыва.

Гости:

  • Ирина Фриз, народный депутат, ЕС
  • Роман Костенко, народный депутат, Голос
  • Павел Фролов, народный депутат, Слуга Народу
  • Владимир Огрызко, дипломат
  • Андрей Тетерук, народный депутат, 8-го созыва
  • Ольга Лень, журналист

Ток-шоу "Красная линия" - авторский проект известного журналиста и политика Сергея Высоцкого на Телеканале Еспресо.

Красная линия разделила Украину на до и после. Красная линия Майдана. Красная линия войны. Красная линия крови. Красная линия - это наша история, язык, национальная идентичность и безопасность. Красная линия государственности слишком тонкая. Это - предел, который не имеет права пересечь власть.

Каждую пятницу в 19:15 на телеканале Эспрессо мы следим красные линии Украины. И не даем их пересечь.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

11 октября, 2019 пятница

10 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать