"Красная линия" в 19:15: является ли дело Пашинского началом политических репрессий в Украине и другие главные темы недели

11 октября, 2019, 15:02

Телеканал "Еспресо" продолжает цикл ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким". Присоединяйтесь к просмотру сегодня

Обсудим главные события последних семи дней и определим, пересекла ли власть на этой неделе красные линии. Выясним, означает ли арест Сергея Пашинского начало политических репрессий в Украине? Означает ли разведение войск предательство мирного населения на Донбассе? Обсудим акции протеста по всей Украине и поймем, слышит ли власть гражданское общество?

Начало сегодня в 19:15.

Ведущий - Сергей Высоцкий, известный украинский журналист, народный депутат 8-го созыва.

Гости:

Ирина Фриз, народный депутат, ЕС

Роман Костенко, народный депутат, Голос

Павел Фролов, народный депутат, Слуга Народу

Владимир Огрызко, дипломат

Андрей Тетерук, народный депутат, 8-го созыва

Ольга Лень, журналист

Ток-шоу "Красная линия" - авторский проект известного журналиста и политика Сергея Высоцкого на Телеканале Еспресо.

Красная линия разделила Украину на до и после. Красная линия Майдана. Красная линия войны. Красная линия крови. Красная линия - это наша история, язык, национальная идентичность и безопасность. Красная линия государственности слишком тонкая. Это - предел, который не имеет права пересечь власть.

Каждую пятницу в 19:15 на телеканале Эспрессо мы следим красные линии Украины. И не даем их пересечь.