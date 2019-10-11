"Красная линия" в 19:15: является ли дело Пашинского началом политических репрессий в Украине и другие главные темы недели
Обсудим главные события последних семи дней и определим, пересекла ли власть на этой неделе красные линии. Выясним, означает ли арест Сергея Пашинского начало политических репрессий в Украине? Означает ли разведение войск предательство мирного населения на Донбассе? Обсудим акции протеста по всей Украине и поймем, слышит ли власть гражданское общество?
Начало сегодня в 19:15.
Ведущий - Сергей Высоцкий, известный украинский журналист, народный депутат 8-го созыва.
Гости:
- Ирина Фриз, народный депутат, ЕС
- Роман Костенко, народный депутат, Голос
- Павел Фролов, народный депутат, Слуга Народу
- Владимир Огрызко, дипломат
- Андрей Тетерук, народный депутат, 8-го созыва
- Ольга Лень, журналист
Ток-шоу "Красная линия" - авторский проект известного журналиста и политика Сергея Высоцкого на Телеканале Еспресо.
Красная линия разделила Украину на до и после. Красная линия Майдана. Красная линия войны. Красная линия крови. Красная линия - это наша история, язык, национальная идентичность и безопасность. Красная линия государственности слишком тонкая. Это - предел, который не имеет права пересечь власть.
Каждую пятницу в 19:15 на телеканале Эспрессо мы следим красные линии Украины. И не даем их пересечь.
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