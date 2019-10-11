"Драматические истории реальных людей": Режиссер из Донецка снял фильм "Поезд "Киев - война "

11 октября, 2019, 14:06

Документальный фильм имеет целью создать общественный диалог ради объединения страны

Об этом сообщила корреспондентка Еспресо.TV.

Сам фильм будет полнометражным документальным. Это история рейса "Киев - Константиновка", который ежедневно преодолевает путь от мирной территории в прифронтовую зону. Этот проект имеет большую социальную составляющую. В фильме касаются очень деликатных тем для обсуждения. По словам авторов проекта, цель этого фильма - создание общественного диалога ради объединения страны.

Саму картину снимали в течение августа-сентября этого года. В медиа-кампании этого фильма привлекли чиновников, военных, волонтеров, переселенцев и других. Они будут обсуждать горячие темы по возврату Донбасса, проблемы военнослужащих, проблемы переселенцев, а также программы международной поддержки.

"Идея проекта возникла из того, что я сам из Донецка, я уехал из Донецка еще задолго до начала войны, но у меня часть семьи осталась там жить. В 2014 году их также затронула война, моих родственников, моих друзей. Очень многих людей я встречал, они были вынуждены ездить между Киевом и Донбассом. Я довольно много времени проводил на киевском вокзале и на вокзале в Константиновке. Помогал переселенцами, тогда зародилась идея фильма ", - поделился режиссер Корней Грицюк.

Он рассказал, что команда фильма ходила по поезду, искала интересные драматические истории, которые должны услышать другие люди.

"Мне бы хотелось, чтобы этот фильм как можно больше людей посмотрели именно в Украине, на оккупированных территориях, возможно чтобы через интернет его посмотрели в РФ. Войны везде одинаковые, но этот проект будет окунать зрителя в украинский бэкграунд, в украинское основание. Поэтому я думаю, во-первых, это будет интересно нашей стране ", - добавил режиссер.