ПриватБанк подал в суд на завод Коломойского: из-за митингов
Об этом сообщает пресс-секретарь ПриватБанка Инна Музычук.
"ПриватБанк потребует в судебном порядке полного возмещения со стороны организаторов многодневного пикета главного офиса банка - "Никопольского завода ферросплавов" - расходов на эвакуацию более 300 сотрудников Центра поддержки клиентов банка", - говорится в пресс-релизе банка.
В суде банк хочет получить 700 тыс. гривен потерь, которые там получили из-за протестов работников завода.
В эту сумму входят расходы банка на эвакуацию работников и создание обустройство рабочих мест в новых офисах.
"Также ПриватБанк будет требовать от организаторов пикетов возмещения убытков, связанных с невозможностью бесперебойного выполнения своих обязанностей работниками службы инкассации банка", - говорится в пресс-релизе.
В ПриватБанке отмечают, что расходы организаторов митинга под стенами главного офиса банка в Днепре уже превысили ту сумму, которую митингующие требуют в банке.
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