ПриватБанк подал в суд на завод Коломойского: из-за митингов

11 октября, 2019, 13:59

ПриватБанк подал в суд на "Никопольский завод ферросплавов" Игоря Коломойского из-за протестов работников завода

Об этом сообщает пресс-секретарь ПриватБанка Инна Музычук.

"ПриватБанк потребует в судебном порядке полного возмещения со стороны организаторов многодневного пикета главного офиса банка - "Никопольского завода ферросплавов" - расходов на эвакуацию более 300 сотрудников Центра поддержки клиентов банка", - говорится в пресс-релизе банка.

В суде банк хочет получить 700 тыс. гривен потерь, которые там получили из-за протестов работников завода.

В эту сумму входят расходы банка на эвакуацию работников и создание обустройство рабочих мест в новых офисах.

"Также ПриватБанк будет требовать от организаторов пикетов возмещения убытков, связанных с невозможностью бесперебойного выполнения своих обязанностей работниками службы инкассации банка", - говорится в пресс-релизе.

В ПриватБанке отмечают, что расходы организаторов митинга под стенами главного офиса банка в Днепре уже превысили ту сумму, которую митингующие требуют в банке.