Правительство ликвидирует госмонополию на производство спирта: "Укрспирт" приватизируют

11 октября, 2019, 15:55

Приватизация ГП Укрспирт "позволит пополнить государственный бюджет на 6-7 млрд грн и сократить теневой оборот спирта

Об этом заявил советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по вопросам реформирования спиртовой отрасли Сергей Блескун во время совещания в Минэкономики, передает Укринформ.

"Если рассматривать вариант приватизации, то 6-7 млрд грн", - сказал Блескун.

Он отметил, что только за 10 лет производство спирта сократилось в 4 раза.

"Производство спирта в 1996 году было 60,8 млн дал., а в 2018 году это 8,1 млн дал., и прогноз на 2019 это - 6,9 млн дал. Производство пищевого спирта сократилось за 10 лет в 4 раза. А если считать с 1996 года то в 10 раз. доля нелегального теневого рынка спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% в 2019 году. в настоящее время по прогнозам, около 8,4 млн дал. спирта - это доля теневого рынка ", - заметил Блескун.

В правительстве отмечают, что из-за наличия государственной монополии на производство спирта Украина ежегодно теряет около 4,6 миллиарда гривень из-за развитие теневого сектора.