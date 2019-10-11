 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство ликвидирует госмонополию на производство спирта: "Укрспирт" приватизируют

Правительство ликвидирует госмонополию на производство спирта: "Укрспирт" приватизируют

Приватизация ГП Укрспирт "позволит пополнить государственный бюджет на 6-7 млрд грн и сократить теневой оборот спирта

Об этом заявил советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по вопросам реформирования спиртовой отрасли Сергей Блескун во время совещания в Минэкономики, передает Укринформ.

"Если рассматривать вариант приватизации, то 6-7 млрд грн", - сказал Блескун.

Он отметил, что только за 10 лет производство спирта сократилось в 4 раза.

"Производство спирта в 1996 году было 60,8 млн дал., а в 2018 году это 8,1 млн дал., и прогноз на 2019 это - 6,9 млн дал. Производство пищевого спирта сократилось за 10 лет в 4 раза. А если считать с 1996 года то в 10 раз. доля нелегального теневого рынка спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% в 2019 году. в настоящее время по прогнозам, около 8,4 млн дал. спирта - это доля теневого рынка ", - заметил Блескун.

В правительстве отмечают, что из-за наличия государственной монополии на производство спирта Украина ежегодно теряет около 4,6 миллиарда гривень из-за развитие теневого сектора.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

11 октября, 2019 пятница

10 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать