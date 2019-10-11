Пожар в "Токио Стар": идентифицирована еще одна жертва

11 октября, 2019, 20:32

Экспертиза идентифицировала девятую жертву пожара, который произошел в одесской гостинице "Токио Стар"

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сотрудника одесской прокуратуры.

"Это житель Харькова - последний идентифицирован, не считая девочки, по которой генетическая экспертиза еще не завершена", - сообщил он.

Он также отметил, что еще идет экспертиза останков, предположительно, 10-летней жительницы Сум, которая отдыхала с родителями. Мать ребенка погибла, а отец - спасся.