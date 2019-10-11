Послы G7 встретились с Богданом: обсудили реформы и разведение сил
11 октября, 2019, 17:44
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан провел встречу с послами стран "Большой семерки"
Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.
Богдан поблагодарил послов за помощь Украине, добавив, что государство считает ключевой поддержку стран «Большой семерки» и Европейского Союза в реализации реформ.
"Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском", - говорится в сообщении.
Андрей Богдан рассказал, чего ждет Украина от встречи в нормандском формате.
Особое внимание участники встречи уделили реформам, которые сделают из Украины современное и высокоразвитое государство.
"Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины. Стороны договорились о продолжении регулярного диалога", - подытожила пресс-служба встречу.
Со своей стороны послы выразили поддержку экономическим реформам.
Послы # G7 имели сегодня откровенную и конструктивную встречу с командой Офиса президента @APUkraine . Возможность выразить поддержку первой волны экономических реформ и ответить на многочисленные вызовы, стоящие перед Украиной. @ZelenskyyUa @IuliiaMendel pic.twitter.com/ouP7MxS0Fh- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 11 октября 2019
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