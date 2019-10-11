Послы G7 встретились с Богданом: обсудили реформы и разведение сил

11 октября, 2019, 17:44

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Богдан поблагодарил послов за помощь Украине, добавив, что государство считает ключевой поддержку стран «Большой семерки» и Европейского Союза в реализации реформ.

"Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском", - говорится в сообщении.

Андрей Богдан рассказал, чего ждет Украина от встречи в нормандском формате.

Особое внимание участники встречи уделили реформам, которые сделают из Украины современное и высокоразвитое государство.

"Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины. Стороны договорились о продолжении регулярного диалога", - подытожила пресс-служба встречу.

Со своей стороны послы выразили поддержку экономическим реформам.