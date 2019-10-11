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Espreso.tvОбществоПослы G7 встретились с Богданом: обсудили реформы и разведение сил

Послы G7 встретились с Богданом: обсудили реформы и разведение сил


фото: president.gov.ua
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан провел встречу с послами стран "Большой семерки"
Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.
 
Богдан поблагодарил послов за помощь Украине, добавив, что государство считает ключевой поддержку стран «Большой семерки» и Европейского Союза в реализации реформ.
 
"Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском", - говорится в сообщении.
 
Андрей Богдан рассказал, чего ждет Украина от встречи в нормандском формате.
 
Особое внимание участники встречи уделили реформам, которые сделают из Украины современное и высокоразвитое государство.
 
"Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины. Стороны договорились о продолжении регулярного диалога", - подытожила пресс-служба встречу.
Со своей стороны послы выразили поддержку экономическим реформам.

 

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