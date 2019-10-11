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Espreso.tvОбществоPorsche и Boeing будут работать над летающим электрокаром

Porsche и Boeing будут работать над летающим электрокаром


фото: Boeing
Американский авиационный гигант Boeing и немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche объявили о планах создать летающий электромобиль с вертикальным взлетом

Об этом сообщает телеканал CNN.

Объявления не содержало подробностей по поводу суммы проекта, ресурсов для его создания, даты презентации или ценового диапазона таких электромобилей.

Как пояснил член совета директоров Porsche Детлев фон Платен, речь идет об объединении усилий двух компаний, чтобы побороться за сегмент рынка, который в будущем имеет большой потенциал.

Материнской компанией Porsche является Volkswagen - это крупнейший автопроизводитель в мире. Ранее компания объявила о значительном прорыве в развитии электромобилей, поставив перед собой цель создать 22 млн электромобилей под своими брендами в течение следующих 10 лет.

 
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