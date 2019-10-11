Porsche и Boeing будут работать над летающим электрокаром
11 октября, 2019, 16:54
Американский авиационный гигант Boeing и немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche объявили о планах создать летающий электромобиль с вертикальным взлетом
Об этом сообщает телеканал CNN.
Объявления не содержало подробностей по поводу суммы проекта, ресурсов для его создания, даты презентации или ценового диапазона таких электромобилей.
Как пояснил член совета директоров Porsche Детлев фон Платен, речь идет об объединении усилий двух компаний, чтобы побороться за сегмент рынка, который в будущем имеет большой потенциал.
Материнской компанией Porsche является Volkswagen - это крупнейший автопроизводитель в мире. Ранее компания объявила о значительном прорыве в развитии электромобилей, поставив перед собой цель создать 22 млн электромобилей под своими брендами в течение следующих 10 лет.
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