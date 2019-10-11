Отечественный шинный завод первым в СНГ начал выпуск легковых шин размером 20 дюймов

11 октября, 2019, 10:30

Шина имеет скорость 270 км в час. Они предназначены для поездок на элитных внедорожниках и кроссоверах

Семейство летних легковых шин PREMIORRI SOLAZO S PLUS расширился новыми типоразмерами. В конце лета отечественный шинный завод первым на территории СНГ выпустил 20-дюймовые шины в размере 235 / 55R20. Они предназначены для поездок на элитных внедорожниках и кроссоверах. На предприятии говорят, PREMIORRI SOLAZO S PLUS прочная в эксплуатации в различных условиях. Для того чтобы выдерживать большие скорости и нагрузки, в шине применены совершенно новый состав резиновых смесей и усиленный каркас. Асимметричный "дождливый" протектор со специальными канавками для отвода воды обеспечивает надежное сцепление с мокрой дорогой. Шина имеет скорость 270 км в час. Для запуска в производство 20-дюймовых легковых шин на заводе установили специальное дорогостоящее оборудование от мировых производителей и внедрили новые технологии для выпуска шин с большими размерами. За последние годы здесь уже выпустили легковые шины 17, 18 и 19 дюймов. Разработчики утверждают, что шина в новом размере получилась удачной. Ее качество подтверждают сертификационные испытания.

"Шина успешно прошла сертификационные тестирования. По результатам тестов шина получила соответствующий сертификат научно-технического центра IGTT. Кроме того, были проведены испытания данной шины в европейском испытательном центре IDIADA, что в Испании. Их результаты полностью соответствуют высоким требованиям европейских стандартов ", - рассказывает начальник конструкторско-технологического отдела Вячеслав Сахно.

В сентябре новые шины стали доступны не только в Украине.

"Первые шины 20-го дюйма уже отгруженные на Европейские рынки, такие как Великобритания, Польша, Словакия, Чехия. Мы получили положительные отзывы, чем очень гордимся", - говорит Елена Мегедь, заместитель коммерческого директора по маркетингу.

На предприятии уже начали подготовку к следующему летнему сезону 2020. Как нам сообщили, шины PREMIORRI SOLAZO S PLUS дополнят новыми типоразмерами в 15-м, 17-м и 18 дюйме. Сейчас эту модель выпускают в 20 типоразмерах для дисков от 15 до 20 дюймов. Шины производятся на современном высокотехнологичном оборудовании. Шиноскладальний комплекс голландской компании VMI, форматоры-вулканизаторы от немецкой компании HARBURG FREUDENBERGER. А качество продукции проверяют на современной линии от немецкой компании HOFMANN.