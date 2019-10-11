Но сначала прекратить войну: Зеленский заявил, что отсутствие авиасообщения с РФ вредит Украине
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, передает Интерфакс-Украина.
"Это удивительно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. Поэтому банкротятся наши авиакомпании. Дотационным являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу большую компанию, и все владельцы будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим ", - сказал он.
Зеленский отметил, что такое положение вещей Украине невыгодно, но "наши люди должны этого хотеть".
"Чтобы делать такие шаги, нужно встречаться, прекращать войну. Есть один из важных приоритетов - просто прекратить хотя бы убивать, стрелять. К сожалению, этого пока не произошло", - добавил президент.
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