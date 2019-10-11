НАТО не планирует исключать Турцию из-за военной операции в Сирии
11 октября, 2019, 19:30
По словам Столтенберга, несмотря на недовольство некоторых членов по поводу действий Турции в Сирии, вопрос об исключении не рассматривается
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает NTV.
НАТО не рассматривает вопрос об исключении Турции из состава Альянса после начала военной операции в Сирии.
По словам Столтенберга, несмотря на недовольство некоторых членов относительно действий Турции по отношению к Сирии, вопрос об исключении не рассматривается.
"Речь об этом не идет. Некоторые члены альянса могут выражать свое мнение, могут возникать разногласия, но мы являемся эффективным альянсом в истории. И будем им оставаться в дальнейшем", - ответил он на вопрос журналиста.
- Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции возле турецкой границы.
- Главные сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии, ведущие дипломаты резко раскритиковали такую позицию Белого дома, обвинив его руководителя в предательстве союзников-курдов.
- После этого Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер считает недопустимым.
- Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.
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