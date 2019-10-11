НАТО не планирует исключать Турцию из-за военной операции в Сирии

11 октября, 2019, 19:30

По словам Столтенберга, несмотря на недовольство некоторых членов по поводу действий Турции в Сирии, вопрос об исключении не рассматривается

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает NTV.

НАТО не рассматривает вопрос об исключении Турции из состава Альянса после начала военной операции в Сирии.

По словам Столтенберга, несмотря на недовольство некоторых членов относительно действий Турции по отношению к Сирии, вопрос об исключении не рассматривается.

"Речь об этом не идет. Некоторые члены альянса могут выражать свое мнение, могут возникать разногласия, но мы являемся эффективным альянсом в истории. И будем им оставаться в дальнейшем", - ответил он на вопрос журналиста.