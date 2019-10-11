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Espreso.tvОбществоНАТО может расширить свое присутствие в странах Балтии

НАТО может расширить свое присутствие в странах Балтии

В связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Германия не исключает консультаций в НАТО по вопросу расширения своей военной миссии в странах Балтии

Об этом заявила Министер обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время визита к немецким военным в литовской Рукла, передает DW.

Отмечается, что министр обороны Литвы Раймундас Кароблис со своей стороны призвал НАТО развернуть силы ПВО в стране.

Кароблис, который также прибыл в Рукла, заметил, что речь идет о противовоздушной обороне для защиты боевых групп, расквартированных в балтийских странах.

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг - в страны Балтии и Польши - в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине.

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