НАТО может расширить свое присутствие в странах Балтии

11 октября, 2019, 08:50

В связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Германия не исключает консультаций в НАТО по вопросу расширения своей военной миссии в странах Балтии

Об этом заявила Министер обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время визита к немецким военным в литовской Рукла, передает DW.

Отмечается, что министр обороны Литвы Раймундас Кароблис со своей стороны призвал НАТО развернуть силы ПВО в стране.

Кароблис, который также прибыл в Рукла, заметил, что речь идет о противовоздушной обороне для защиты боевых групп, расквартированных в балтийских странах.

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг - в страны Балтии и Польши - в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине.