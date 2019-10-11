На Сумщине мужчина из ревности стрелял из ружья в игорном клубе

11 октября, 2019, 15:06

Мужчина устроил драку с другими посетителями клуба, а затем вернулся на место конфликта с оружием в руках

Об этом сообщает Нацполиция Сумщины.

Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в игорном заведении. Как выяснилось во время первоочередных следственных действий, причиной такого поступка мужчины стала ревность. Сначала он устроил драку с другими посетителями клуба, а затем вернулся на место конфликта с оружием в руках.

О ночной стрельбе в игорном клубе в полицию сообщили сотрудники заведения. По указанному адресу сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отделения.

По словам работниц клуба, все началось с того, что между несколькими посетителями возник словесный конфликт, затем в ход пошли пинки. И хотя участников драки разняли, за час один из них - тот, что находился в состоянии алкогольного опьянения, - вернулся в заведение с охотничьим ружьем и выстрелил в потолок.

Полицейские сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, на территории райцентра был введен в действие оперативный план "Гром". Вскоре правоохранители установили личность "стрелка" и места его возможного пребывания. Им оказался 43-летний местный житель.

"По обоим адресам, где мог находиться подозреваемый, дверь никто не открыл. Однако по оперативным данным он находился именно у себя дома. Кроме него, в квартире находились его мать и сестра, - рассказывает Валерий Строкач, исполняющий обязанности заместителя начальника ГУНП в Сумской области - начальника криминальной полиции. - Учитывая всю опасность, которую представляет собой нетрезвый мужчина с оружием, было принято решение привлечь к операции по его задержанию сотрудников спецподразделения "КОРД". Кроме того, велись переговоры с жителями этой квартиры о предоставлении правоохранителям беспрепятственного доступа в жилище и добровольной сдаче самого мужчины. В последний момент перед принудительным открытием дверей полицейскими сестра подозреваемого все же открыла дверь в помещение".

Задержанного гражданина полицейские доставили в отделение полиции, и он рассказал о причинах своего агрессивного поведения. По его словам, будучи навеселе он решил навестить свою знакомую, которая работает в одном из заведений города. Там увидел, как девушка общается с незнакомыми мужчинами, и это очень ему не понравилось. Он сделал незнакомцам замечание, а потом между ними разгорелся конфликт, который перерос в драку. Как шел домой за ружьем и возвращался в клуб, не помнит. Говорит, что виной его "амнезии" стали нанесенніе ему побои и старая травма головы.

Возникли у работников полиции соответствующие вопросы и по поводу работы игорного заведения, по факту деятельности которого в рамках ранее открытого уголовного производства продолжается досудебное расследование.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. В отношении него в полиции уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". В случае доказательства вины мужчины за содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Зарегистрированные на подозреваемого ружья и патроны к ним изъяты, решается вопрос о лишении мужчины разрешения на ношение и хранение оружия.