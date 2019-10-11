На Киевщине преступники проникли в дом, избили хозяев и вынесли $ 37 тысяч

11 октября, 2019, 12:27

Среди ночи группа лиц проникла в дом жителя Кагарлицкого района, Киевской области, нанося телесные повреждения хозяину и угрожая расправой ему и сыну, вынесла из дома все сбережения

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Чтобы уничтожить следы, злоумышленники сожгли автомобиль, на котором передвигались. Однако все преступную группировку задержали через несколько часов после совершенного преступления.

Около двух часов ночи на спецлинию "102" поступило сообщение о разбойном нападении от 48-летнего жителя одного из сел Кагарлицкого района Киевской области. Мужчина рассказал, что в его дом проникли четверо неизвестных лиц, избили его, затем связали сына и, угрожая применением оружия, забрали наличные средства - $ 37 тыс. и 40 тыс. грн.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. На раскрытие преступления были сориентированы все оперативные подразделения полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий вблизи трассы "Кременец-Ржищев", который проходит недалеко от населенного пункта, где было совершено преступление, правоохранители обнаружили сожженный автомобиль Opel Astra, на котором передвигались нападавшие.

Уже через несколько часов, силами Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области, Обуховского отдела полиции, подразделений Департамента стратегических расследований НПУ, в сотрудничестве с 3 управлением ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и силовой поддержке бойцов КОРД и полиции особого назначения Киевщины были установлены личности злоумышленников , место их пребывания и задержали всех участников нападения.

В ОПГ вошли 6 уроженцев Республики Азербайджан в возрасте от 21 до 32 лет под руководством своего 35-летнего земляка, а ныне - житель Кагарлицкого района Киевской области. Организатор группы в прошлом отбывал наказание за ограбление в составе группы. Фигуранты - исполнители преступления - прибыли в Украину в течение июня-сентября 2019 года.

При проведении неотложного обыска по месту временного проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли вещи потерпевших и украденные средства.

В настоящее время все участники преступной группы задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжается проверка на причастность группировки к аналогичным преступлениям на территории Украины.