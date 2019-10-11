На крупнейшем австрийском кинофестивале Viennale впервые покажут украинские фильмы
11 октября, 2019, 11:03
С 24 октября по 6 ноября в Вене пройдет крупнейший австрийский кинофестиваль Viennale, на котором впервые будет представлена специальная программа украинского кино
Об этом Госкино сообщает в Facebook.
Отмечается, что на Viennale будут показаны 4 новые украинские ленты, которые "уже успели завоевать международное признание и стали призерами Венеции, Карловых Вар и Одесского кинофестиваля". В частности:
- полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева (Nariman Aliev) "Домой",
- антиутопия "Атлантида" режиссера Valentyn Vasyanovych,
- полнометражный дебют режиссера Antonio Lukić "Мои мысли тихие",
- документальный фильм "Папа - мамин брат" режиссера Вадима Илькова.
Viennale - ежегодный кинофестиваль, который проводится в Вене с 1960 года, аудитория фестиваля составляет более 90 000 зрителей. В 2019 году фестиваль проходит с 24 октября по 6 ноября.
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