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Espreso.tvОбществоНа крупнейшем австрийском кинофестивале Viennale впервые покажут украинские фильмы

На крупнейшем австрийском кинофестивале Viennale впервые покажут украинские фильмы

С 24 октября по 6 ноября в Вене пройдет крупнейший австрийский кинофестиваль Viennale, на котором впервые будет представлена специальная программа украинского кино

Об этом Госкино сообщает в Facebook.

Отмечается, что на Viennale будут показаны 4 новые украинские ленты, которые "уже успели завоевать международное признание и стали призерами Венеции, Карловых Вар и Одесского кинофестиваля". В частности:

  • полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева (Nariman Aliev) "Домой",
  • антиутопия "Атлантида" режиссера Valentyn Vasyanovych,
  • полнометражный дебют режиссера Antonio Lukić "Мои мысли тихие",
  • документальный фильм "Папа - мамин брат" режиссера Вадима Илькова.

Viennale - ежегодный кинофестиваль, который проводится в Вене с 1960 года, аудитория фестиваля составляет более 90 000 зрителей. В 2019 году фестиваль проходит с 24 октября по 6 ноября.

 

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