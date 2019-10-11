На еду для участников пресс-марафона Зеленского потратили более 130 тыс. грн. Прайс-лист

11 октября, 2019, 10:13

Фото прайс-листа опубликовал Obozrevatel .

Так, документы свидетельствуют о том, что завтрак, состоящий из десертного, основного и хлебного столов, а также напитков, обошелся в 68 278 гривен.

На обед, где были закуски, салаты, горячие закуски, основные блюда, хлеб и напитки, потратили 61845 гривен.

Читайте также: "Отвал мозга" и "хочется прижать к груди и пожалеть": Facebook не удержался от реакции на пресс-марафон Зеленского