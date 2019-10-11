На еду для участников пресс-марафона Зеленского потратили более 130 тыс. грн. Прайс-лист
11 октября, 2019, 10:13
10 октября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон с угощениями, которые обошлись в 130 тысяч 123 гривны
Фото прайс-листа опубликовал Obozrevatel .
Так, документы свидетельствуют о том, что завтрак, состоящий из десертного, основного и хлебного столов, а также напитков, обошелся в 68 278 гривен.
На обед, где были закуски, салаты, горячие закуски, основные блюда, хлеб и напитки, потратили 61845 гривен.
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