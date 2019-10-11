Monobank первым в Европе выпускает карту без номеров: опередил "Альфа-банк" на 4 дня
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
"Вчера "Альфа-банк" объявил, что 15 октября они первыми в Украине начнут выпускать карты без номера, CVV2-кода и срока действия... А пока у нас на улице 11 октября и мы объявляем, что уже сегодня мы начинаем выпуск первых в Европе (по информации Visa и Mastercard) карт без реквизитов", - сообщил Гороховский.
Он отметил, что карточки выпускают в пределах проекта "платиновых карточек" Mastercard, предусматривающий дополнительные услуги и преимущества для клиентов, в частности обслуживание в аэропортах и программу лояльности.
"Карты доступны в трех цветах: черный, розовый или стальной, и могут, по желанию клиента, быть со всей информацией или только с фамилией владельцам. Выпуск карты обойдется в 500 гривень, а обслуживание - 250 гривень в месяц (при условии параллельного открытия виртуальной карты в приложении банка ".
- Напомним, 10 октября "Альфа-банк" сообщил, что первым в Украине выпустит платежную карту без реквизитов
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